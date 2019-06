Sigue la novela llamada ‘venta de Lobos BUAP’

La situación de la venta de Lobos BUAP se ha complicado fuertemente. Mientras en los medios de comunicación (El Financiero) apareció este día una carta sobre la oposición de la Universidad a la venta del equipo fechada el pasado 14 de junio, se sabe que la problemática situación no inferirá en las decisión de la Liga MX de aceptar a Bravos de Juárez, como equipo de la Primera División.

Hoy en el rotativo de circulación nacional apareció una noticia en el sentido de que la BUAP rechaza la venta del Club Lobos, en una misiva firmada por la abogada general maestra Rosa Isela Avalos Méndez, quien representa los intereses de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde señala que “toda vez que a través de los diversos medios de comunicación me enteré de la venta del equipo denominado ‘Club Lobos BUAP’ en favor del Club Juárez FC, en este acto, me opongo y objeto en su caso por Nulo de pleno derecho y no debe sufrir ningún efecto legal dicha operación, ello en atención del incumplimiento de los convenios de fechas 30 de abril y 13 de diciembre ambos del 2018 celebrados entre ambas partes”.

Se sabe que efectivamente Mario Mendívil Blanco, expropietario del equipo, vendió el certificado de afiliación a Juárez, pero existe un convenio con la BUAP, el cual el empresario debe depositar la cantidad de 90 millones de pesos; el problema es que mientras el industrial ha solicitado en diversas ocasiones al organismo autónomo el número de cuenta para el deposito, presuntamente la entidad se ha negado a la solicitud, aunque versiones desde Puebla indican que sí tiene la información bancaria.

La problemática se ha agudizado porque la BUAP hace caso omiso categóricamente a dar el número de cuenta, por lo que incluso ya entraron en acción trámites legales en los cuales se le solicita a la BUAP que en periodo de 3 días que concluye el viernes proporcione dichos datos para el depósito de dinero, por lo que en caso de volverse a negar, el tema deberá alcanzará tribunales y Mendívil haga el depósito por los 90 millones del adeudo.

Sin embargo, administrativos de la Liga MX aseguraron que para ellos la compra-venta de Lobos BUAP a Ciudad Juárez está completamente finiquitada, por lo que si hay un pleito entre particulares deberá solucionarse entre ellos, ya que para el órgano está claro que los juarenses, junto con el vendedor Mario Mendívil, llevaron al cabo la operación bajo un procedimiento legal y claro. Incluso se sabe que Bravos ya habría hecho el primer depósito acordado mismo que tiene en su poder Mendívil, quien ha insistido en tocar la puerta de la BUAP para finiquitar el pago, pero hasta el momento no se ha dado.

Las mismas personas aseguraron que para la Liga MX, encabezada por Enrique Bonilla, Lobos ya no está afiliado a la Federación pues no posee ningún certificado como institución, por lo que el conflicto que existe entre Mendívil-BUAP es independiente al anuncio que se hizo el pasado 11 de junio en el sentido de que Bravos se convirtió en club del máximo circuito.

La problemática seguramente se agudizará en los próximos días, ya que ambas partes mostrarán o filtrarán a la prensa documentos que favorezcan sus posturas, lo único cierto es que el tema en la FMF lo ven muy ajeno a sus intereses, pues lo deberán resolver entre particulares.

