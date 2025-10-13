Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo entregaría: Julio César Chávez

Ciudad de México. No es el costo de la celebridad heredada por su padre, el mayor ídolo popular del boxeo, sino el costo de sus propias acciones por las que Julio César Chávez junior ha vivido en constante crisis. La más grave y reciente, por la cual fue arrestado y deportado de Estados Unidos, lo tiene bajo investigación penal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Julio César Chávez padre, afectado de manera notoria cuando aborda el tema de su hijo, asume la responsabilidad en el proceso de rescate del Junior, pero también deja claro que cada uno debe hacerse cargo de sus decisiones. Por eso, la accidentada vida del Junior es su completa responsabilidad y no una consecuencia de la fama en la que creció.

“No es el costo de mi celebridad (por lo que el Junior ha vivido de esta forma), sino el costo de mi hijo Julio”, responde en una conferencia convocada por el Consejo Mundial de Boxeo.

“Él tiene que pagar las consecuencias, así como yo pagué las mías, porque estuve mal, pero pude salir de esa maldita enfermedad (la adicción) y ya pagué daños, pedí perdón a quien tenía que pedirlo”, agrega el ídolo del boxeo.

Esto lo dice sin dudar ni un instante en la inocencia de su hijo. Los señalamientos que le hicieron en Estados Unidos cuando fue arrestado y luego deportado son demasiado graves, pero Chávez está convencido de que pronto se conocerá la verdad sobre el Junior.

“Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a las cárcel al cabrón; conozco a mi hijo desde que nació y sé a qué se ha dedicado toda la vida”, advierte Chávez.

“Simplemente vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente, es imposible negar el saludo o el autógrafo a «esa gente» por que ya sabes cómo te va a ir. ¿Quieres amigos o enemigos? Pero ser amigos no significa que mi hijo sea delincuente, un narcotraficante o que venda armas. Nada de eso. No quiero abundar tanto porque esperamos el trabajo de las autoridades y confiamos que la verdad saldrá a la luz”, finaliza.