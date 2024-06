«Sería fenomenal quedarme el resto de mi carrera en San Diego»: ‘Chucky’ Lozano

Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien fue presentado este jueves como nuevo jugador del San Diego FC, al que llegará para el debut en la MLS en 2025, aseguró que está encantado con las ambiciones del proyecto deportivo del club californiano y que “sería fenomenal” quedarse allí el resto de su carrera.

Welcome to your new home, Chucky. pic.twitter.com/WELOvPdW7D

— San Diego FC (@sandiegofc) June 13, 2024