Sergio Ramos, operado con éxito del menisco izquierdo

Una baja muy dura para el Real Madrid ya que su capitán Sergio Ramos fue operado de la rodilla izquierda.

El club blanco informó que la cirugía fue en el menisco interno de la rodilla y fue llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del club.

Aunque el equipo no informó cuanto tiempo estaría de baja el número cuatro de los merengues, el diario Marca publica que el defensa español no estará disponible en las próximas ocho semanas.

Ramos está descartado para estar en la llave de los Octavos de Final de Champions League ante Atalanta y podría ser tomado en cuenta en el tramo de final de temporada de La Liga.

El capitán merengue estaba tomado en cuenta para enfrentar al Huesca este sábado pero no pudo seguir la práctica el miércoles por la molestia en la rodilla izquierda. El jueves no notó mejoría y el viernes ya no entrenó, por lo que decidió operarse.

Información de: Cadena Noticias