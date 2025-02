Sergio Ramos llega al CF Monterrey y La Liga MX se pone emocionante

El fútbol mexicano está de enhorabuena, y no es para menos. Sergio Ramos, uno de los defensas más famosos del fútbol mundial, ha llegado a las filas de los Rayados de Monterrey.

No hace falta ser un experto para entender lo que este fichaje significa. Con una carrera repleta de títulos y momentos inolvidables, Ramos reforzará la defensa del equipo regiomontano, justo lo que el equipo necesita para soñar en grande. Además, como indican los expertos en casas de apuestas deportivas, un movimiento de este calibre despierta nuevas expectativas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Una presentación por todo lo alto

La bienvenida a Sergio Ramos no podía ser más espectacular. Al puro estilo regio, los Rayados organizaron un evento que dejó a todos con la boca abierta. Caballos españoles, luces, aplausos y un estadio expectante. En el centro de todo, Ramos, que dejó claro que no viene de paseo. «Nunca pensé en retirarme. Hay que dejarlo todo ahí dentro«, expresó el jugador durante el evento.

A sus 39 años, firmó contrato por una temporada con un salario millonario, incluyendo bonos y una jugosa prima si el equipo destaca en el Mundial de Clubes. Aunque tenía ofertas de otras ligas en Europa, Estados Unidos y hasta Arabia Saudita, algo en el proyecto de los Rayados lo convenció.

Viejas amistades, nueva aventura

En su nueva aventura en México, Sergio Ramos se reencontrará con antiguos compañeros de equipo. En los Rayados militan Sergio Canales, compañero en el Real Madrid, y Óliver Torres, con quien compartió vestuario en el Sevilla. Con este reencuentro se espera fortalecer la cohesión del equipo y aportar una mayor comprensión en el terreno de juego.

Ramos llevará el dorsal 93 en su camiseta, un número cargado de significado. Es un guiño al gol que marcó en el minuto 93 de la final de la Champions de 2014, aquel cabezazo que cambió la historia. Es su forma de recordar que los momentos mágicos siempre pueden repetirse.

¿Cuándo debutará?

Aunque la afición ya está ansiosa por ver a Ramos en acción, el propio jugador ha pedido paciencia. No es cuestión de apresurarse, y él lo sabe. Ha dicho que necesita unas dos o tres semanas de adaptación para prepararse, tanto física como tácticamente. Al fin y al cabo, un defensor de su talla no se lanza al ruedo sin estar al 100%. Según algunos medios, el 2 de marzo parece ser la fecha ideal para su debut. Monterrey se enfrentará a Santos Laguna en el Estadio BBVA, y no cabe duda de que será una noche especial. La afición está lista para recibirlo con aplausos y altas expectativas.

Ramos no se conforma

Lo que está claro es que Sergio Ramos no ha llegado a Monterrey para vivir de recuerdos. En su presentación lo dejó clarísimo. «No vengo a pasear copas, vengo a conseguir títulos nuevos«. Esa frase es todo un manifiesto. Su mentalidad ganadora sigue intacta, y su hambre de éxitos es contagiosa. Para los Rayados, tener a alguien así es un lujo.

Con su liderazgo dentro y fuera del campo, Ramos puede ser la pieza clave para llevar al equipo a otro nivel. Su capacidad para motivar, su experiencia en situaciones de alta presión y su espíritu competitivo son cualidades que cualquier equipo desearía tener. Así que, si todo va bien, su presencia estará presente en la defensa, pero también en la mentalidad del grupo.