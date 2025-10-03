Selección mexicana presenta convocatoria para fecha FIFA; Acevedo vuelve a la portería

La destacada actuación del portero Carlos Acevedo con el Santos esta temporada le permitió ser nuevamente convocado a la selección mexicana, pues fue incluido en la lista de jugadores para los encuentros ante Ecuador y Colombia la próxima semana de fecha FIFA.

Acevedo ha sabido defender bien la portería de la escuadra lagunera este torneo, por lo que recibió el visto bueno de Javier Vasco Aguirre. Su última participación se dio fuera en 2024 cuando quedó fuera de la Copa América.

Otra sorpresa fue Kevin Álvarez, del América, quien cubrirá el puesto de Rodrigo Huescas en el mediocampo, luego de que el jugador del Copenhague quedó fuera por lesión en un juego de la Liga de Campeones de la UEFA esta semana.

Dentro de las ausencias también está Raúl Jiménez, del Fulham, quien no fue convocado debido a una lesión. Por lo que la ofensiva será cubierta por el delantero Julián Quiñones (Al-Qadsiah) e Hirving Chucky Lozano (San Diego)

El primer partido será el próximo 11 de octubre en Texas ante Colombia en Dallas, Texas, mientras que frente a Ecuador será el 14 de octubre en Guadalajara.

Lista completa de convocados:

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas) y Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Ramón Juárez (América), Israel Reyes (América), Kevin Álvarez (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv de Moscú), Johan Vásquez (Génova) y Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Gutiérrez (América), Érick Sánchez (América), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Cruz Azul), Diego Lainez (Tigres) y Marcel Ruiz (Toluca)

Delanteros: Santiago Gimenez (AC Milan), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Germán Berterame (Rayados), César Huerta (Anderlecht), Hirving Lozano (San Diego) y Alexis Vega (Toluca)