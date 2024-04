¿Selección Mexicana? Fidalgo solo piensa en dos finales con América

Pueden ponerlo en Betis, en cualquier otro club de Europa, o bien en Selección Mexicana como posible jugador naturalizado, pero Álvaro Fidalgo sigue demostrando mentalidad de futbolista de élite: Que los demás hablen de ello, mientras él se concentra en los objetivos de su club, América: Llegar a la Final de Liga MX para un posible bicampeonato, y también en una posible corona internacional de Concachampions.

El mediocampista zanja de esta forma que quiera hablar de un futuro que no sea más allá del juego de vuelta de cuartos de final en Concacaf Champions Cup.

Álvaro Fidalgo habla de un futuro, sí, pero solo en América

En últimas horas se cita que Thiago Alcántara, jugador de Liverpool, podría ser el sustituto para Fidalgo, de quien se dice solo tiene tres meses más de vida con América, ya que habría dado el sí a un club del Viejo Continente, como era su sueño después de que lograra ser campeón con las Águilas, hecho que logró en el pasado Apertura 2023 de la mano de André Jardine.

Es por ello, que pese a la ventaja en goleada sobre New England Revolution, el español surgido en La Fábrica del Real Madrid solo piensa en el duelo de MSL, y el futuro lo depara solo en posibles coronas que sumar con la entidad americanista.

«En las últimas semanas me pusieron en cinco equipos. En la Selección Mexicana, en muchos lados, yo solo me centro en ganar títulos, en el partido de mañana de Concachamoions. No salimos con otra mentalidad, estar en esa final, correspondiente, no hay nada que haya ahora mismo que no sea ser campeón con América, en jugar las finales del 26 y el dos. No me gusta hablar de mi futuro, voy en mi futuro, es lo que te puedo decir, sueño estar en el Azteca en las dos finales, pelear, para estar ahíÁlvaro Fidalgo en conferencia de prensa

Concachampions y Bicampeonato del futbol mexicano, las metas de Fidalgo

En caso de hacer válido el medio boleto conseguido en Estados Unidos, las Águilas estarían sellando en el Estadio Azteca su pase a semifinales de Concacaf, por lo que el español indica que aún con cuatro goles en el marcador global como ventaja, consideran a un rival con dificultades que afrontar.

«Es importantísimo para todos, para el club, para los jugadores, estamos haciéndolo muy bien, desde que empezó el año, nos opusimos ese objetivo. De ganar el torneo, mañana tenemos un partido importante, con la meta de mejorar esas cuentas, es importante para nosotros. Para lo que venga de liga y Concachampions, esperamos conseguirlo, estamos en todos los torneos, para el equipo, el club y todo es muy importante«.

«Errores no pueden existir» Fidalgo piensa como Jardine

Ya lo dijo su técnico brasileño, América enfrenta cada partido conscientes de que los errores podrían costar que la temporada se termine antes de tiempo, por lo que considera que afrontar Concachampions y Liga MX, en su parte final, es esencial mantener mentalidad, algo que cree que también afectó en su momento en Leagues Cup, una competencia que prefiere analizar sin meterse en líos de si el futbol mexicano es superior al de MLS.

«También juegan ellos, no es fácil, la Leagues Cup perdimos de manera injusta, fue por los penaltis. Tuvimos todo para estar en la final, esto es futbol. No se asegura que se pueda ganar, más que eso, es la forma en la que se encara este tipo de torneos como la Concachampions, los errores no pueden existir. No sé si somos mejor que otro, yo me centro en mi trabajo, el rival vendrá a intentar levantar la eliminatoria, nos toca hacer bien la cosas y poco más».