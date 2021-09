Selección de futbol de México: Gerardo Martino sufre desprendimiento de retina; se perdería partidos del Tri

Malas noticias para la Selección de futbol de México, pues podría iniciar sus partidos en la eliminatoria sin Gerardo ‘Tata’ Martino, quien sufre un problema en el ojo.

De acuerdo a reportes, el DT de la Selección de México, Gerardo ‘Tata’ Martino, sufrió un desprendimiento de retina, por el que será sometido a una revisión médica.

Tras la revisión médica, el entrenador del conjunto mexicano sabrá si tendrá permiso para viajar a Costa Rica y Panamá, donde el Tri jugará en los próximos días.

¿Por qué Gerardo Martino no podría viajar a Costa Rica y Panamá con la Selección de México?

Gerardo Martino está en duda para hacer el viaje a Costa Rica y posteriormente a Panamá, donde la Selección de México jugará sus siguientes partidos de las Eliminatorias.

El entrenador argentino podrá estar en el partido entre la Selección de México vs Jamaica, el cual se llevará a cabo el jueves en la cancha del Estadio Azteca.

Sin embargo, es probable que no pueda viajar en avión, pues la presión dentro de la aeronave sería la que más le afectaría al ojo que tiene problemas.

¿Quién tomará el lugar del Tata Martino en los partidos de la Selección de México?

Lo más probable es que Gerardo Martino no pueda hacer el viaje para los partidos de la Selección de México en Costa Rica y Panamá, pero ¿quién se hará cargo del Tri?

Será su primer auxiliar, Jorge Theiler, el que se haría cargo del equipo mexicano en caso de que el ‘Tata’ no reciba permiso médico para subirle al avión.

La Selección de futbol de México comienza su participación en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar que se realizará en el 2022.

El primer partido del octagonal final será el jueves ante Jamaica, mientras que el domingo próximo visitará a Costa Rica; finalmente, viajará a Panamá para cerrar esta Fecha FIFA.

México vs Jamaica – jueves 2 de septiembre

Costa Rica vs México – domingo 5 de septiembre

Panamá vs México – miércoles 8 de septiembre

