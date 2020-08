Selección de España sufre baja por coronavirus

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal dio positivo por covid-19 en las pruebas PCR realizadas este sábado por el club vasco y se cae de la convocatoria de la selección de España para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones.

Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros”, señaló Oyarzabal en sus redes sociales.