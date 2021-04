Sebastian Lletget, jugador del LA Galaxy, es sancionado por emitir comentario homofóbico contra Julián Araujo

Cada vez son más frecuentes los casos de agresión y discriminación verbal en los eventos deportivos. En esta oportunidad, en el marco de la Major League Soccer, Sebastian Lletget, futbolista de Los Ángeles Galaxy, fue multado y sancionado por parte de la liga estadounidense de futbol. El compañero de “Chicharito” habría manifestado un comentario homofóbico en una publicación en su cuenta de Instagram.

En el post, el futbolista argentino le tocaba la nuca a su compañero mexicano, Julián Araujo, y le decía “put…”, en un entrenamiento. Este post fue borrado inmediatamente y el jugador ofreció disculpas por su comportamiento.

La MLS hizo oficial su decisión sobre el futbolista de 28 años de edad. Según lo aclara el comunicado, Lletget deberá cumplir una sanción de dos partidos con el equipo del Galaxy, además de pagar una multa cuyo valor no ha sido especificado.

El mediocampista de los “Galácticos” deberá asistir a un curso de diversidad, equidad e inclusión que será impartido por la organización sin fines de lucro de defensa deportiva LGBTQ, Athlete Ally.

“Me equivoqué y estoy tratando de asumir toda la responsabilidad (…) dije una palabra que no debería haber sido dicha. Aunque ha habido mucha discusión y debate sobre el significado de la palabra, debido a los diferentes dialectos en español y culturas, la verdad es que es una palabra ofensiva y no debió haber sido dicha”, expresó Sebastián luego de eliminar la publicación de las redes sociales.

“They (MLS) made their decision and we respect their decision.”

Greg Vanney following news of Sebastian Lletget’s two game suspension. #LAGalaxy| #MLS pic.twitter.com/udVW8MhMx0

Pese a que en el comunicado la MLS reconoce las disculpas y reflexiones del futbolista, esto no será motivo para una rebaja rebaja en la sanción o en la multa preestablecida. “ (MLS) reconoce y aprecia la pronta disculpa de Lletget y la responsabilidad que ha asumido por sus acciones”.

En este sentido, Sebastián Lletget se perderá los dos próximos partidos de Los Ángeles Galaxy; el domingo, ante New York Red Bulls y contra Seattle Sounders el próximo 2 de mayo.

“Esta fue una mala decisión de mi parte y fue un momento de pura estupidez. Soy humano, cometí un error y esos es simplemente lo que sucedió, pero ahora quiero rectificar eso”, concluyó el mediocampista.

Fuente: La Opinión