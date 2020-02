Sebastián Cáceres llega a México para integrarse a las Águilas

Sebastián Cáceres por fin está en México, el defensa uruguayo que fue contratado por América arribó este lunes para reportar con las Águilas después de haber jugado el Preolímpico de la Conmebol. Este martes vivirá su primer día como nuevo jugador azulcrema y tendrá que empezar a pelear por un puesto.

En sus primeras declaraciones en México; Cáceres reconoció que cuando la directiva de las Águilas le buscó no lo podía creer.

“Saber que un club tan grande y de jerarquía me quiera es algo que me pone contento; me impresionó que se interesara por mí, es un club de reconocimiento internacional… Me sorprendió bastante, y ahora voy a llegar y dejarlo todo”.

Cáceres vivirá su primera experiencia internacional y hacerlo en México es algo que le motiva, pues sabe del crecimiento que ha tenido la liga mexicana en los últimos años. “Estoy contento de saber que llego a un club grande y competitivo, es un equipo de gran nivel y cada vez la Liga es más fuerte”.

Sebastián sabe que la competencia en México será muy grande y uno de sus objetivos es “sumar minutos y experiencias”.

Asimismo, dijo que cuando habló con Federico Viñas sobre su incorporación al América, él le dijo que llegaba a “otro mundo, no se compara en nada en Uruguay y lo mismo me dijo mi representante”.

Fuente: Vanguardi