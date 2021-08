Se termina el GP de Bélgica para ‘Checo’ Pérez

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) quedó fuera del Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 1 desde antes de comenzar la carrera, ya que perdió el control de su monoplaza y terminó impactando el muro de contención cuando se dirigía a la parrilla de salida.

Y es que a pesar que el tapatío corría a una velocidad baja, la F1 afirmó que ésta fue suficiente para que las suspensiones frontales del vehículo se destrozaran y, con ello, se descartara su participación.

“No es el comienzo que esperábamos. Checo se desliza contra la pared en la Curva 6 en su camino hacia la parrilla y no puede continuar”, informó la escudería en su cuenta de Twitter. Formula One F1 – Belgian Grand Prix – Spa-Francorchamps, Spa, Belgium – August 29, 2021 Marshals remove Red Bull’s Sergio Perez car after he crashes out before the start of the race REUTERS/Johanna Geron

Para esta nueva contienda, Checo Pérezlargaría desde la séptima posiciónen la parrilla. En tanto, su compañero holandés, Max Verstappen, volvió a conquistar la pole position de la carrera por delante de Lewis Hamilton, de Mercedes Benz, y George Russell, de Williams.

Cabe recordar que en la sesión de clasificación del sábado, los pilotos lucharon en contra de las condiciones climatológicas de lluviaque significó retrasos en el inicio e incidentes en la pista, siendo el más fuerte, el del Lando Norris patinó su coche y se impactó contra el muro de contención.

La contienda de este domingo significará la continuación en la disputa por los campeonatos de pilotos y constructores que pelean palmo a palmo Mercedes contra Red Bull, y en la cual el tapatío se mantiene en el quinto puesto con 104 puntos.

Infobae