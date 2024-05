Se retrasa final América vs Cruz Azul; nuevo horario por tormenta eléctrica

Información de último minuto que es importante para los millones de aficionados que estarán pendientes de la Gran Final del Clausura 2024. A causa de una fuerte tormenta, se ha retrasado el América vs Cruz Azul oficialmente, ya que, al filo de las 18:30 horas, los equipos no habían podido salir a calentar por los relámpagos.

No es por querer asustar a la Nación Celeste, pero cada vez hay más coincidencias respecto a la Final del 2013. Antes de las 18:00, en el América vs Cruz Azul por el título del Clausura 2024, se soltó la lluvia en el Estadio Azteca y a millones de americanistas les llega a la mente la imagen del equipo coronándose bajo un diluvio hace once años.

Con el global empatado 1-1 tras la Ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, este domingo 26 de mayo -misma fecha que la Final del Clausura 2013-, otra vez en el Coloso de Santa Úrsula, Águilas y Cementeros se miden por la corona de la Liga MX y la lluvia otra vez es protagonista.

Retrasan América vs Cruz Azul; nuevo horario de la Final

Una importante tormenta, con la presencia de relámpagos cerca del mítico Estadio Azteca, generó caos en los accesos al recinto, además de obligar a la fanaticada a buscar algún resguardo. El cielo se iluminaba por momentos con los truenos a la distancia, lo que obligó a retrasar el horario del América vs Cruz Azul en la Gran Final.

Recordemos que una tormenta eléctrica es motivo para retrasar o posponer un partido, ya que supone un riesgo para la integridad de futbolistas, entrenadores, aficionados y todos aquellos reunidos -en este caso- en el Estadio Azteca para la Gran Final entre América y Cruz Azul.

De tal manera, el América vs Cruz Azul ya no iniciará a las 19:00 horas como estaba originalmente planeado. Los responsables de la Liga MX han decidido que la Final ahora será entre las 19:20 y 19:30 horas, salvo algún otro cambio.

¡SE ATRASA 20 MINUTOS LA FINAL! ⛈🚨 Tremenda tormenta eléctrica en el sur de la Ciudad de México hace que se retrase el inicio de la final de vuelta de América vs. Cruz Azul #FOXGolMéxico pic.twitter.com/kP6YrRvo0C — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 27, 2024

América vs Cruz Azul, la Final del 2013

En el 2013, bajo un diluvio, América venció por penales a Cruz Azul para coronarse en la Liga MX con Miguel Herrera en el banquillo y con figuras en cancha como Christian Benítez, Raúl Jiménez, Miguel Layún, Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz.

Cruz Azul ganaba la Final por dos goles hasta el minuto 88 de la Vuelta, pero América anotó dos veces en los últimos instantes para forzar la prórroga y, pese a jugar con 10 desde el minuto 14, se llevaron el trofeo.

Con información de FoxSports