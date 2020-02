Se definen los octavos de la Europa League

Los 16 equipos de 11 países distintos se han clasificado a los octavos de final de la UEFA Europa League. Alemania domina esta instancia con la presencia de 3 escuadras de la Bundesliga, seguido por España, Italia e Inglaterra, todas con 2 representantes, informó la Agencia Notimex.

Así quedaron los cruces:

#UEL round of 16 is set ✅

🤔 Which game are you most looking forward to?#UELdraw pic.twitter.com/T4fY67OdED

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020