Santy González, el veterano del tenis que busca hacer historia en Los Cabos

Con un récord de 25 títulos ATP, incluyendo finales de Grand Slam, Campeonato de Maestros y Masters 1000, el mexicano busca coronarse campeón en los dobles del ATC

A sus 42 años, Santy González se ha coronado como uno de los mexicanos más relevantes de la actualidad si de tenis hablamos. Con más de 20 años como profesional, el mexicano que juega dobles ha alcanzado varios títulos relevantes dentro del circuito, que incluyen el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo en la edición de 2023, mismo torneo que estará jugando esta semana.

Wimbledon es el torneo que sueña ganar Santy, nos asegura que el mejor look lo tiene Grigor Dimitrov es el tenista con más estilo fuera de la cancha y no puede faltar en su playlist música de U2 Y Enrique Iglesias. Además del tenis, Santy confiesa que es fan del golf, y no puede salir de su casa sin su guante. “Nunca sabes si se va a presentar la ocasión de jugar”, confiesa.

Junto a sus dos hijos Camila y Matías y su esposa Lisette, generan contenido divertido en redes sociales, lo que les ha permitido ganarse el cariño de los jugadores y la afición del deporte blanco.

Si en algo se siente seguro es con su saque junto al experimentado estadounidense Austin Krajicek, con quien ya ha logrado éxitos este año—ganaron los títulos en Mallorca y Stuttgart antes de llegar a México– tratará de aprovecharlo al máximo para volver a levantar la copa en el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo, en Los Cabos.

Santy González llega a Los Cabos listo para dejar huella una vez más. Acompañado por su familia, su nueva dupla ganadora y una mentalidad a prueba del tiempo, el veterano mexicano busca otro título.