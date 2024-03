Santiago Giménez revienta a Liga MX: «En México son pocos los profesionales»

Santiago Giménez habló sin tapujos y en un contexto de Final perdida por Selección Mexicana ante Estados Unidos, sus palabras se vuelve una caja de pandora abierta. ‘El Bebote’ seguramente habló antes de esta Final, pero apenas salen a la luz pública las críticas que hace sobre lo que sucede en Liga MX y en el futbol mexicano en general.

Giménez habló en Caliente TV, que hizo a través del reconocido Jorge Van Rankin, una serie de entrevistas con jugadores del Tri que militan en Europa, todas grabadas antes de la Final de Concacaf Nations League, por lo que el surgido en las Fuerzas Básicas del Cruz Azul no se imaginó que la charla apareciera justo cuando el cuadro de Jaime Lozano fracasó ante Team USA.

Santiago Giménez atiza contra el futbol mexicano

Santi Giménez charló con Burro Van Rankin en donde narró lo que es el vivir el futbol desde los clubes neerlandeses, y como el futbolista del Viejo Continente, sin ponerle nacionalidad, es un apasionado por realmente destacarse, por ser profesional; algo que desde su perspectiva cree que no pasa en Liga MX y el entorno del balompié azteca.

Aquí en Países Bajos el ser profesional es algo normal, todos son profesionales aquí, en México son pocos los que son profesionales y esos son los que hacen la diferencia, aquí no te alcanza con ser profesional, aquí (en Europa) necesitas ser profesional y más, si no, no te alcanza porque todos son muy profesionales, ellos se desviven por el futbol, llegan a las 8-9 de la mañana y se van a las tres de la tardeGiménez con Burro van Rankin

Santiago GIménez no critica a Tata, pese a no llevarlo a Qatar 2022

En la lista final de Gerardo Martino para la Copa del Mundo anterior, no estaba el hijo de Chaco Giménez, algo que dolió en el delantero y su entorno familiar, pero lejos de criticarlo como han hecho Edson Álvarez, Henry Martín y Chucky Lozano, a destajo, ‘El Bebote’ le está agradecido por contemplarlo, por llevarlo al Tri en su momento.

«No creo que haya sido una mala jugada. Estoy muy agradecido con el Tata. Me dolió no haber ido. Soy ser humano y era uno de los planes que tenía, era un sueño. Yo me sentía dentro del Mundial […]. Me siento mexicano y que tengas un Mundial en casa, no todos los jugadores lo viven […]. Para un jugador no hay nada más hermoso que representar a su país».