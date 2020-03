Ryan Tannehill se queda en los Titanes por 118 mdd

El mariscal de campo Ryan Tannehill y los Titanes de Tennessee acordaron los términos de una extensión contractual de cuatro años y 118 millones de dólares, 62 garantizados.

El egresado de la Universidad Texas A&M lideró a la liga en índice de pasador con 117.5, completó el 70.5 por ciento de sus pases para dos mil 742 yardas y 26 anotaciones. El pasador fue el “Comeback Player of the Year” en la temporada 2019-2020.

Con Tannehill en los controles de la ofensiva, Titanes ganó siete de los últimos 10 juegos de temporada regular para llegar a playoffs.

Mediante un aplastante juego terrestre, Tennessee venció a Patriotas de Nueva Inglaterra y Cuervos de Baltimore, para perder el Juego de Campeonato de la AFC contra el eventual campeón de la NFL, Jefes de Kansas City.

Al asegurar a su mariscal de campo para las próximas temporadas, el siguiente movimiento en la agencia libre para el equipo dirigido por Mike Vrabel es asegurar la continuidad del corredor estrella Derrick Henry.