Ryan García aparece en video para aclarar rumores: «No estoy muerto», ¿pero está bien?

Ryan García preocupó a familiares, amigos y fans cuando un video en sus redes sociales anunciaba que le habían cortado la garganta.

Ante la incertidumbre al respecto, su ex esposa, Andrea Celina, desmintió el rumor, pero mostró la preocupación que tienen con el boxeador.

Ahora es el mismo García quien aparece en un video para decir que se encuentra bien, pero que está sin acceso a su teléfono, redes sociales y dinero.

«He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo oprimido. Si mis seguidores son creyentes… pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Oren por él», publicó en Instagram Celina.