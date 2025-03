Russell Wilson será el nuevo QB de los New York Giants; acuerdan por un año y 10.5 mdd garantizados

Los New York Giants llegaron a un acuerdo con el mariscal de campo ganador del Super Bowl, Russell Wilson, por un año y hasta 21 millones de dólares, incluyendo 10.5 millones garantizados, informaron fuentes a Adam Schefter de ESPN el martes.

El 10 veces seleccionado al Pro Bowl estuvo en conversaciones con los Giants, los Cleveland Browns y los Pittsburgh Steelers, pero se ha decantado por Nueva York, donde ganó el Super Bowl XLVIII en el MetLife Stadium como miembro de los Seattle Seahawks.

Ahora, Wilson regresa allí como el mariscal de campo titular proyectado por los Giants.

El acuerdo entre Wilson y los Giants elimina a New York como una posible opción esta temporada para Aaron Rodgers, informaron fuentes a Schefter.

También deja a Rodgers y a los Steelers, el exequipo de Wilson, en posición de negociar su propio acuerdo, si el mariscal de campo decide que quiere jugar esta temporada.

La incorporación de Wilson se produce pocos días después de que los Giants llegaran a un acuerdo con Jameis Winston. Su equipo de mariscales de campo ahora está compuesto por Wilson, Winston y Tommy DeVito.

El veterano Winston acordó un contrato de dos años y 8 millones de dólares con el equipo la semana pasada. Los términos de su contrato indicaban que era más bien un contrato de reserva. DeVito es un jugador que se quedó en el equipo y jugó 12 partidos con el equipo en las últimas dos temporadas.

La eventual firma de Wilson no elimina la posibilidad de que los Giants seleccionen a un mariscal de campo en el draft de la NFL del próximo mes. New York actualmente tiene la tercera selección general y el dueño John Mara declaró al final de la temporada pasada que la principal prioridad del equipo y su principal problema era encontrar un mariscal de campo para el futuro. Wilson, Winston y DeVito no tienen contratos a largo plazo.

La elección de Wilson por los Giants tiene sentido; una fuente le reveló a ESPN al comienzo de la temporada baja que estaba interesado en mudarse a Nueva York.

También se creía que Wilson había iniciado una reunión con los Giants la temporada baja pasada. Sin embargo, los Giants no estaban dispuestos a ofrecerle la titularidad el año pasado. Estaban decididos a darle una oportunidad más a Daniel Jones. En cambio, Wilson llegó a Pittsburgh. Jones comenzó la temporada como titular de los Giants y fue enviado a la banca y despedido antes de que terminara el año.

Wilson, de 36 años, firmó un contrato de un año con los Steelers en vísperas de la agencia libre la temporada baja pasada. Aunque se vio afectado por una persistente lesión en la pantorrilla durante el campamento de entrenamiento y las primeras seis semanas de la temporada, finalmente reemplazó a Justin Fields como titular de Pittsburgh en la semana 7 y tuvo un récord de 6-1 en sus primeras siete titularidades.

Pero después de ese éxito inicial, Wilson y los Steelers terminaron la temporada 2024 con una racha de cinco derrotas consecutivas. Lanzó solo seis pases de touchdown, perdió el balón cuatro veces y fue capturado 18 veces durante ese período. Wilson terminó la temporada con un récord de 6-5 como titular, con 16 pases de touchdown y cinco intercepciones. Completó el 63.7% de sus pases y fue capturado 33 veces.