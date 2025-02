Rubiales recurrirá la multa por el beso a Jenni Hermoso

Madrid. El ex presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) Luis Rubiales recurrirá la condena impuesta por la Audiencia Nacional de 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día -unos 10 mil 800 euros- por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso.

Fuentes del entorno de Rubiales han confirmado a Europa Press que su abogada, la penalista Olga Tubau, recurrirá ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que el ex presidente tiene planeado «seguir peleando».

Por su parte, fuentes del entorno de Hermoso apuntan a esta agencia de noticias que se encuentran estudiando la sentencia antes decidir si recurren el fallo, al igual que la fiscalía y la acusación ejercida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Cabe recordar que las acusaciones solicitaron que se impusiera a Rubiales una pena de dos años y seis meses de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones, solicitando un año y seis meses de prisión para los otros tres acusados.

A través de un comunicado, recogido por Europa Press, la AFE ha valorado «positivamente que se haya producido una sentencia condenatoria y el hecho de que la propia sentencia reconozca que no se puede minimizar o revictimizar a la misma, por manifestaciones o hechos que nada tienen que ver con el hecho indubitado del no consentimiento».

«La resolución judicial, que juzga uno de los hechos más graves en la historia del deporte español, representa un paso significativo en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha por un deporte libre de abusos y desigualdades», señaló.

Sin «consentimiento» en el beso

En una sentencia dictada este mismo jueves, recogida por Europa Press, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto prohibió a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo «consentimiento» en el beso.

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3 mil euros por «el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de futbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión».

El magistrado, no obstante, acordó absolverle tanto a él como al ex director de la selección española Albert Luque, al ex seleccionador femenino Jorge Vilda y al ex responsable de Marketing de la Federación Rubén Rivera del delito de coacciones al no haber quedado «probado que ejercieran ningún acto de violencia ni de intimidación sobre Jennifer Hermoso».