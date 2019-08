Ronda Rousey casi pierde un dedo durante la grabación de una serie de televisión

La luchadora se lesionó durante la grabación de una serie. Foto: Twitter vía @RondaRousey

“TERMINÉ LA TOMA SIN MIRARME LA MANO”

En la publicación, Rousey explica que se hirió cuando la puerta de un barco se cerró y atrapó su mano. La joven confesó que no se dio cuenta de inmediato de lo que acababa de suceder.

“En un primer momento pensé que sólo me había machucado los dedos, así que terminé la toma sin mirarme la mano”, escribió la luchadora en su cuenta de Instagram. “Sé que puede parecer una locura, pero estoy acostumbrada a los espectadores en directo y a no mostrar dolor a menos que se suponga que deba hacerlo”, aclaró la luchadora.

Según Rousey, solo le habló del incidente al director durante una pausa en las grabaciones, después de que fuera urgentemente trasladada al hospital para recibir ayuda médica. Sin embargo, agregó la deportista, al día siguiente tuvo que regresar al rodaje para terminar las escenas con su participación.

Al parecer, la recuperación está avanzando favorablemente y no tendrá que serle amputado el dedo. “En el hospital me colocaron el hueso y los tendones rápidamente […]. Estoy sorprendida con los avances de la medicina moderna, en tres días ya he recuperado el 50 por ciento de movilidad en el dedo”, anunció contenta.

Fuente: Sin Embargo