Ronaldinho volverá a jugar en México

Ronaldinho, ex jugador del Barcelona y los Gallos de Querétaro, estará participando en varios eventos en Playa del Carmen, Cancún y Zacatepec, a finales de noviembre, en el que también estarán ex jugadores como el colombiano Franky Oviedo y el ex atacante del América, Reinaldo Navia.

Un video del jugador brasileño circula por las redes sociales en el que anuncia que estará en México en las próximos días y se pudo saber que los eventos están programado para la semana de Fecha FIFA de noviembre, se conoce que el 22 de del mismo mes estará en Playa del Carmen y el 24 en Zacatepec, Morelos.

El evento se llama Ronaldinho Fan Fest y al brasileño lo acompañarán jugadores como Reinaldo Navia, Aarón Padilla, Ramón Morales, Franky Oviedo, Andrés Chitiva, Jesús Mendoza y Paulo César ‘Tilón’ Chávez.

“Participaré en el Ronaldinho Fut Fest, que se organizará en Cancún, Playa del Carmen, Zacatepec, Morelos, los espero a todos”, avisó el ex jugador del Milán y Campeón del Mundo con Brasil en 2002.

