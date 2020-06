Ricardo La Volpe pide trabajo en Boca Juniors

Ricardo La Volpe quedó muy dolido con algunos jugadores del Boca Juniors, cuando los dirigió en el 2006.

Cuando sele preguntó acerca del rol que ahora tiene Juan Román Riquelme en el cuadro argentino, donde es director general, el ‘Bigotón’ dijo: “Podría enseñarle muchas cosas de lo que es la táctica y estrategia en el futbol. A Riquelme lo doy vuelta como una media hablando de táctica, le pinto la cara. Sería muy bueno que Riquelme me llame como Director General”.

En entrevista al canal DirecTV Sports, señaló que muy bien podría regresar a dirigir a los xeneizes y hasta ya dijo cómo jugaría y donde pondría a Juan Román, si es que todavía jugara. “Al enganche lo absorbían los dos mediocampistas de contención. A Riquelme lo hubiese puesto suelto”, y para justificar su fracaso en el 2006, cuando perdió la ventaja que le dejó Alfio Basile en Boca Juniors, mencionó: “Yo estaba en contra del 4-3-1-2 que ya no se usaba más en el mundo”.

Reiteró que no se ha retirado de la dirección técnica: “Es mentira que me retiré como entrenador. Me cansó el futbol, porque no me dieron los jugadores que necesitaba. Todo lo manejan los representantes”.

-El Universal-