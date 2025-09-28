Revelan el insulto por el que Efraín Juárez se fue expulsado en el América vs Pumas

Pumas se quedó sin puntos y también sin su entrenador durante la derrota frente al América, en la que cayeron por goleada de 4-1 y además Efraín Juárez vio la tarjeta roja.

El técnico de los felinos se fue expulsado en el cierre del primer tiempo, pero al parecer la suspensión que tendrá el mexicano sería más amplia, por el insulto por el que habría visto la tarjeta roja.

Los insultos que habría lanzado Efraín Juárez

Una falta a favor del América provocó el enfado de Efraín Juárez, quien hizo un fuerte reclamo al silbante, César Arturo Ramos Palazuelos, por lo que fue enviado a los vestidores.

De acuerdo con información de TUDN, el insulto que le habría costado ver la tarjeta roja fue ‘chin.. a tu madre’, hacia el silbante central. Fue por eso que no dudaron en expulsarlo.

Esta fue la primera expulsión de Efraín Juárez en el Apertura 2025, pero es la tercera en su etapa con Pumas. Las dos anteriores fueron en el pasado Clausura 2025, torneo en el que fue nombrado como el entrenador de los felinos.

🟥😮 ¡POLÉMICA! Expulsan al DT Efraín Juárez de Pumas ⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/zcsqXQq1Jt — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

La sanción que tendría Efraín Juárez tras ser expulsado

La suspensión que tenga el técnico mexicano, dependerá del reporte del árbitro en la cédula, pero de entrada se perderá el siguiente partido de Pumas, en el que recibirá a Chivas dentro de la Jornada 12 del Apertura 2025.

La derrota dejó a Pumas en la décima posición del Apertura 2025 con 13 unidades, una menos que Chivas y ocupando el último puesto que da acceso al Play In de la Liga MX.

Con información de FoxSports