Revelan el camino de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022

La Concacaf y la FIFA dieron a conocer el calendario del octagonal final, el proceso clasificatorio que deberá enfrentar la Selección Mexicana para obtener su boleto al Mundial de Qatar 2022, comenzando su camino el 2 de septiembre ante Jamaica en el Estadio Azteca y concluyendo el mismo el 30 de marzo de 2022 como local frente a El Salvador.

Además del Tri, las otras selecciones de la Concacaf que buscarán su boleto a la próxima Copa del Mundo son Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Jamaica, teniendo que enfrentarse a partidos de ida y vuelta en el octagonal final.

La FIFA otorga el pasaporte mundialista a los tres equipos que más puntos consigan en el mencionado octagonal. El equipo que quede en cuarto lugar avanzará a un repechaje intercontinental contra el representativo de la confederación que determine el máximo organismo rector del futbol mundial, mismo que se disputará en junio de 2022.

¿QUÉ DÍAS JUGARÁ LA SELECCIÓN MEXICANA?

El camino del Tri rumbo a una nueva aventura mundialista dará inicio el 2 de septiembre de 2021 y concluirá hasta el 30 de marzo de 2022, con los siguientes enfrentamientos:

2 de septiembre de 2021 – México vs Jamaica – Estadio Azteca

5 de septiembre de 2021 – Costa Rica vs México – Estadio Nacional

8 de septiembre de 2021 – Panamá vs México – Estadio Rommel Fernández

7 de octubre de 2021 – México vs Canadá – Estadio Azteca

10 de octubre de 2021 – México vs Honduras – Estadio Azteca

13 de octubre de 2021 – El Salvador vs México – Estadio El Cuscatlán

En noviembre de 2021 México visitará a Estados Unidos y Canadá, sin embargo, aún no hay fechas ni sedes definidas para esos enfrentamientos, para posteriormente retomar las eliminatorias hasta finales de enero de 2022.h

27 de enero de 2022 – Jamaica vs México – Sede por definir

30 de enero de 2022 – México vs Costa Rica – Sede por definir

2 de febrero de 2022 – México vs Panamá – Sede por definir

24 de marzo de 2022 – México vs Estados Unidos – Sede por definir

27 de marzo de 2022 – Honduras vs México – Sede por definir

30 de marzo de 2022 – México vs El Salvador – Sede por definir

Cabe mencionar que probablemente los primeros partidos como local de la Selección Mexicana en el octagonal final de Concacaf se disputen a puerta cerrada, esto debido, además de la situación sanitaria, a la sanción impuesta por FIFA tras el grito homofóbico.

