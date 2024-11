«Retroceso» de la ATP al hacer que los Masters duren 2 semanas: Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas dijo que los Masters 1000 de la ATP de dos semanas de duración suponen un descenso de la calidad, ya que los jugadores no tienen suficiente tiempo libre para recuperarse o para realizar el intenso entrenamiento necesario para mantenerse en forma durante una larga temporada.

En la actualidad, cinco torneos Masters duran dos semanas, pero a principios de año la ATP anunció que, a partir de 2025, siete de los nueve torneos se prolongarán durante 12 días, una decisión que no sentó bien a los jugadores.

Tsitsipas se hizo eco así de las declaraciones del ex jugador Andy Roddick, quien dijo en su podcast que los Masters de dos semanas son «estúpidos», ya que parece que más jugadores se están lesionando y un evento de una semana les habría permitido fortalecer sus cuerpos durante el tiempo de descanso.

«Los Masters 1000 de dos semanas se han convertido en un lastre. La calidad ha bajado mucho. Los jugadores no están teniendo el tiempo de recuperación o entrenamiento que necesitan con partidos constantes y sin espacio para el trabajo intenso fuera de la pista», dijo Tsitsipas en la red social X.

«Es irónico que el ATP Tour se comprometiera con este formato sin saber si realmente podría mejorar el calendario, o la calidad igualmente. París lo ha hecho bien, en una semana. Emocionante y fácil de seguir. Justo como debe ser», señaló.

«Si el objetivo era aligerar el calendario, ampliar cada 1000 (Masters) a dos semanas es un retroceso. A veces, parece que están arreglando lo que no estaba roto», agregó.

Tsitsipas no es el primer jugador que critica a la ATP. El cuatro veces campeón de torneos de Grand Slam Carlos Alcaraz indicó que el apretado calendario hace difícil mantenerse motivado durante todo el año y aumenta el riesgo de lesiones.

«Muchos creen que este es un calendario que está bien, pero otros pensamos que hay muchos torneos obligatorios y probablemente vendrán años con aún más. En cierto modo, nos están matando», dijo el tenista español. «Es difícil estar bien siempre. A veces no me siento motivado del todo y tengo momentos difíciles. No hay días libres (…) y las temporadas se hacen largas, física y mentalmente».