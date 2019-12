Reto volcánico; América tiene que ser impecable

El equipo de Miguel Herrera no la tiene fácil. El América necesita vencer 2-0 o cualquier otra victoria a partir del 3-1 en el Estadio Universitario, el llamado Volcán, para echar fuera a los Tigres, vigentes campeones, que el jueves se impusieron 2-1 en el Estadio Azteca.

Tenemos que ir a ganar y hacer un partido que raye en la perfección, pero sin pensar en que tenemos que hacer dos goles”, comentó Herrera.

El cuadro de Coapa no pudo aprovechar en la ida que Tigres no contó con su portero titular, el argentino Nahuel Guzmán, debido a una lesión. El joven Miguel Ortega tuvo que debutar en primera división, en liguilla y en el Coloso de Santa Úrsula.

Aunque Ortega estuvo algo inseguro en los primeros minutos, luego recompuso; incluso el gol del América se debió a un rechace suyo que fue a dar al centro del área, donde Richard Sánchez conectó para el 1-0.

Es algo que se dio como lo soñé siempre”, dijo el arquero. “Existen los nervios, pero nervios de los buenos, la felicidad de saber que tanto trabajo que llevo atrás finalmente dio resultado”.

Previo al viaje hacia la Ciudad de México, Nahuel charló con él y con su compañero Eduardo Fernández, dándole las mejores recomendaciones para el juego contra las Águilas.

Somos buenos compañeros; me sentí muy acogido por ellos, después del partido todos me felicitaron y me sentí parte de la familia”, agregó.

América necesita hacer goles, pero la contención de Tigres es acaso una se las mejores del futbol mexicano, con Jesús Dueñas, Guido Pizarro y Rafael Carioca.

“Son dos equipos que quieren ser protagonistas”, señaló el argentino Pizarro, quien de 2017 a 2018 jugó para el Sevilla de España.

Excélsior