Resultados de la semana 8 de la NFL

Estamos situados justo en la mitad de la temporada 2019 de la NFL, en donde -hasta ahora- los Patriotas de Nueva Inglaterra continúan invictos; ahora su nueva víctima fueron los Browns, a quienes derrotaron 13-27 en Foxborough.

Otro equipo que también se mantiene sin derrota es San Francisco, cuadro que sumó una victoria más tras apalear 13-51 a las Panteras de Carolina en el Levi’s Stadium.

En otros resultados de esta jornada, los Eagles derrotaron 31-13 a los Bills; en Londres, los Bengals siguen sin ganar luego de caer 10-24 ante los Rams, mientras que los Texans -en un duelo dramático- vencieron 24-27 a los Raiders.

Jueves 24 de octubre Redskins 9-19 Vikings | U.S. Bank Stadium

Domingo 27 de octubre Seahawks 27-20 Falcons | Mercedes-Benz Stadium Bengals 10-24 Rams | Wembley Stadium Jets 15-29 Jaguars | EverBank Field Giants 26-31 Lions | Ford Field Eagles 31-13 Bills | New Era Field

Chargers 17-16 Bears | Soldier Field

Broncos 13-15 Colts | Lucas Oil Stadium

Cardinals 9-31 Saints | Mercedes-Benz Superdome

Raiders 24-27 Texans | NRG Stadium

Panthers 13-51 49ers | Levi’s Stadium

Browns 13-27 Patriots | Gillette Stadium

Packers vs Chiefs | Arrowhead Stadium Lunes 28 de octubre

Dolphins vs Steelers | Heinz Field