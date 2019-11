Resultados de la Semana 10 de la NFL

Los Cowboys cayeron ante los Vikings en domingo por la noche.

Además, quedó demostrado que no hay rival pequeño en la NFL y menos si se trata de uno dentro de tu división. Es una lección que aprendieron los New Orleans Saints, Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts, que cayeron luego de ser considerados amplios favoritos para salir con la victoria en la Semana 10 de la temporada regular de la NFL.

Los Saints eran favoritos por una línea de -13.5, por lo que la derrota por 26-9 ante los Atlanta Falcons se erige como la mayor sorpresa del actual calendario.

A su vez, los Chiefs eran favoritos por -6.0 puntos sobre los Tennessee Titans, que, al final, vencieron 35-32 a Kansas City, mientras que los Colts, que llegaron al duelo ante los Miami Dolphins favoritos por -11.0 puntos, perdieron 16-12 ante un equipo al que varios señalaban por perder a propósito (el famoso o infame “tanking”).

Los Falcons y Dolphins llegaron a sus duelos en New Orleans e Indianapolis con marcas de 1-7, mientras que los Titans lo hicieron con registro de 4-5 y la urgencia de ganar para mantener a flote su campaña.

Falcons ponen de rodillas a Saints

“No hubiéramos vencido a nadie por la forma en que jugamos hoy”, dijo Sean Payton, coach de los Saints, luego de la derrota en casa ante Atlanta.

Habrán jugado mal los Saints o de plano, los Falcons los arrollaron, lo que fuera, la realidad es que Atlanta, que venía de perder seis juegos en fila y de permitir no menos de 24 puntos en cada uno de ellos (33.7 en promedio por partido), sólo le permitió tres goles de campo a una ofensiva explosiva liderada por Drew Brees.

Matt Ryan y los Falcons sorprendieron, no sólo a los Saints sino a toda la NFL con su amplia victoria en New Orleans. Getty Images/Jonathan Bachman

Al permitir sólo nueve puntos, los Falcons rompieron una racha de 110 juegos de los Saints con al menos 10 puntos anotados en casa. New Orleans se quedó a un partido de empatar la marca de la NFL, que pertenece a los Colts, que la impusieron entre 1997 y 2011.

Además, la victoria en New Orleans marca la primera ocasión en la que un equipo con marca de 1-7 o peor vence a otro con registro de 7-1 o mejor desde 2003, cuando los Jacksonville Jaguars vencieron a los Colts en la Semana 10 de aquella campaña.

El sacrificio de dejar ir una selección de primera ronda en el próximo draft para adquirir a Minkah Fitzpatrick cada vez mejora como negocio para los Pittsburgh Steelers.

El safety, adquirido en un cambio con Miami en septiembre, se ha convertido rápidamente en uno de los pilares de la defensiva de los Steelers y en una de las principales razones por la que Pittsburgh está dentro de la lucha por un boleto a Playoffs.

Fitzpatrick suma tres juegos consecutivos con intercepción, la racha más larga para un defensivo de Pittsburgh desde que Troy Polamalu ligó cuatro en 2008.

En siete juegos con el jersey de los Steelers, el safety prácticamente a hecho por sí solo lo que la defensiva de Miami entera ha logrado por su lado, al sumar cinco intercepciones, sumar dos touchdowns y un balón suelto recuperado.

La defensiva de los Dolphins suma seis intercepciones, sólo un balón suelto recuperado y no tiene anotaciones.

En el canje por Fitzpatrick, los Steelers también adquirieron una selección de cuarta rinda en el draft de 2020 y una de séptima en 2021, mientras que Miami, además del reclutamiento en primera ronda, se hizo de otro en la quinta ronda del draft de 2020 y de una sexta en 2021.

En un espacio anterior hablamos de, ante las varias fallas que ha sumado en la actual temporada, es probable que Adam Vinatieri decida decir adiós al término de la actual campaña y no esperar a que su producción y desempeño empeoren y salir por la puerta de atrás de la NFL.

El pateador y futuro miembro del Salón de la Fama falló su sexto intento de punto extra en la derrota de los Colts ante Miami, pero, quizá lo peor no sean los yerros sino lo que éstos han implicado para Indianapolis y Vinatieri.

Cinco de los seis intentos de punto extra errador por Vinatieri se han dado cuando la diferencia en el marcador ha sido de tres puntos.

En estas situaciones (diferencia de tres puntos en el marcador), todos los pateadores de la NFL han conectado, de forma combinada (con al menos dos intentos), más del 75 por ciento de sus patadas.

Es decir, Vinatieri ha conectado sólo tiene el 16.7 por ciento de efectividad (1 de 6) en intentos de puntos extra bajo este escenario.

Quizá lo más conveniente para Vinatieri, quien ganó dos anillos de Super Bowl con su pie, sea decir adiós antes de comenzar a dar lástima.