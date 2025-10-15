Reportan que Alex Bregman planea rescindir contrato con los Red Sox

Alex Bregman planea rescindir su contrato con los Boston Red Sox, de acuerdo a múltiples reportes publicados el martes por la noche.

La decisión, reportada inicialmente por el New York Post, era esperada y no descarta el regreso del veterano tercera base a Boston, pero por ahora, formará parte de la agencia libre por segunda temporada baja consecutiva.

La temporada baja pasada, el jugador de 31 años no encontró un hogar hasta el inicio de los entrenamientos de primavera, cuando acordó un contrato de tres años y 120 millones de dólares con los Red Sox a mediados de febrero, que incluía cláusulas de rescisión después de 2025 y 2026.

Tuvo un comienzo fulgurante en Boston, bateando para .299 con 11 jonrones y 35 carreras impulsadas antes de sufrir una lesión en el cuádriceps que lo dejó fuera del 24 de mayo al 11 de julio. Terminó la temporada con un promedio de .273, 18 jonrones y 62 carreras impulsadas. Fuera del campo, fue elogiado por su liderazgo veterano en un joven equipo de los Red Sox que perdió en tres juegos contra los New York Yankees en el comodín de la Liga Americana.

Tras la eliminación del equipo en la postemporada, el director de béisbol de los Red Sox, Craig Breslow, se negó a revelar si las negociaciones contractuales ya estaban en curso con el agente de Bregman, Scott Boras.

«Obviamente, Alex tiene derecho a rescindir su contrato, según lo estipulado en su contrato, y hará lo mejor para su familia», declaró Breslow el 6 de octubre. «Al mismo tiempo, no perderé la oportunidad de hablar sobre sus contribuciones en el campo, en el vestuario, con el cuerpo técnico y con la directiva. En cada conversación que hemos tenido, creo que he aprendido algo sobre cómo su impacto e influencia han influido en sus compañeros».

El campocorto de los Red Sox, Trevor Story, también tiene una cláusula de rescisión en su contrato tras firmar un contrato de seis años y 140 millones de dólares con el equipo en marzo de 2022. Si Story ejerce su opción de jugador, los Red Sox tendrán derecho a ejercerla en ese momento y cerrar el acuerdo por 160 millones de dólares durante siete temporadas.