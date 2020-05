Renato Ibarra merece segunda oportunidad, dice Miguel Herrera

La semana pasada, jugadores del América se presentaron en las instalaciones del club para realizarse la prueba de Covid-19. La sorpresa, fue la presencia de Renato Ibarra, quien a mediados del mes pasado fue desvinculado con el club tras unas situaciones legales relacionadas con su esposa.

Ante esto, Miguel Herrera, técnico del América, señaló que la estancia o salida del ecuatoriano del club está en manos de la directiva de las Águilas.

“La directiva decidirá si sigue o no. Renato tendrá que presentarse en el club. Es un ser humano que cometió un error grave, pero como miembro del club le tienes que abrir las puertas”, declaró.

Además, el ‘Piojo’ no señala al atacante sudamericano por las acciones presuntamente realizadas, pues a la fecha, asegura no saber que sucedió y estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad.

No sabemos bien qué pasó y si nos dicen que sigue o no, es decisión de la directiva. Como ser humano merece una segunda oportunidad, está mal, pero en los videos no hay ninguna agresión”, culminó.