Regresa a México Marco Verde, tras debut profesional en Arabia Saudita

Marco Verde regresó a la Ciudad de México tras salir airoso de su primera pelea como profesional.

El púgil mexicano se dijo contento por el resultado, aunque esperaba mayor combatividad de Michael Molina, a quien derrotó tras 44 segundos de combate.

“Me preparé para combatir los seis rounds porque ya me había enfrentado con otros boxeadores similares antes. Aprendí que cada pelea es distinta y debemos estar preparados para cualquier escenario”, dijo Marco tras aterrizar en el aeropuerto capitalino.

Verde, de 23 años, compartió lo mejor de su debut en el boxeo de paga.

“Fue muy bonito caminar hacia el ring y más cuando sonó el corrido de Mazatlán, el ambiente es diferente, también los aficionados que se entregan en todo momento; antes sólo veía rojo y azul en todas mis peleas amateur, pero ahora ya todo cambia”.

Marco espera que su próxima pelea sea en julio y una tercera estaría programada para septiembre, también en una cartelera estelarizada por Saúl El Canelo Álvarez.

“Me encantaría que fuera en México y qué mejor que en Mazatlán. Eso se decidirá en las próximas dos semanas”, explicó.

Respecto al peso en el que combatirá, el boxeador se mantendrá en las 160 libras.

“Me siento cómodo en esa categoría, no he tenido mucha oportunidad de probarlo en varios rounds , pero me sentí bien en mi debut”.

Pese a las críticas por la falta de combatividad en la pelea del Canelo, Marco consideró que el combate de su compatriota fue “inteligente”.

“Yo me imaginaba que iba a ser una pelea donde el Canelo estaría tranquilo. Si arriesgas mucho podrías perder, así es que su estrategia fue muy inteligente con pocos golpes. , argumentó el subcampeón olímpico.

El púgil volverá a los entrenamientos este miércoles.