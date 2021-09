Regañan a comentarista de Televisa por criticar a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova, futbolista del América, reveló en un programa de Youtube, que el comentarista de Televisa, Paco Villa, fue regañado por los ejecutivos de la empresa, por llamarle “pecho frío”.

“Si Córdova dejara de ser pecho frío, si tuviera la mentalidad de otros jugadores, lo que jugaría, y sobre todo, ¡dónde jugaría!. ¡Ojalá crezca! ¡Ojalá salga del marasmo en el que se ha metido! Al de mayor condiciones, hay que exigirle. Pienso”, posteó Villa en febrero del 2020.

Fue su compañero en las Águilas, Henry Martín, quién le informó que al narrador le habían llamado la atención. “Yo no soy muy asiduo a las redes sociales, así que un día, Henry se me acercó para decir: ‘Ya le llamaron la atención a ese ver…’ Yo no sabía nada al respecto, ni siquiera sabía lo del Twitter…. Henry me especificó: ‘A Paco Villa que está hablando de ti y no puede ser porque somos Televisa’… Yo solo dije: ‘pinche vato’ y ya, yo ni sabía”…

En la misma entrevista Córdova habló sobre sus inicios en el club de Coapa, al que llegó a los quince años de edad, “llegué bien chiquito, y me metieron a la casa club a dormir con gente que no conocía, fue feo, me quería regresar. Hace poco fui a la casa club y me di cuenta que tienen ahí a chavitos de 12 años, prácticamente se los arrancan a sus mamás”.

Información de El Universal