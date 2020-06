Reducen 50% el sueldo de jugadores del Cruz Azul

Para Jaime Ordiales, los temas extra cancha que han envuelto en las últimas semanas al presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, son algo que no les afectará al interior de La Máquina, tomando en cuenta lo deportivo y lo económico.

A nosotros no nos compete opinar o meternos en otras instancias, pero estamos seguros que todo se resolverá y no creo que lastime al equipo y menos en los presupuestos. Tenemos contemplado desde hace mucho tiempo no hacer grandes inversiones”, apuntó.

Dio a conocer que en el plantel celeste hubo reducción de sueldos del 50%, para sobrellevar el tema de la cuarentena y esperan para el próximo torneo regresar a la normalidad con los sueldos.

“Platicamos con Corona, que es el capitán, y con otros jugadores y accedieron de buena manera. El próximo semestre quedamos en devolver el 50% de su mensualidad”.