Reds homenajean a Pete Rose tras fin de veto de MLB

Pete Rose fue homenajeado por los Cincinnati Reds, el miércoles por la noche, un día después de que el líder histórico de hits en la historia del beisbol fuera eliminado póstumamente de la lista de inelegibilidad permanente de las Grandes Ligas.

La afición coreó: «¡Pete! ¡Pete!» en el Great American Ball Park. Hubo un momento de silencio antes del juego, y un coro de la escuela secundaria de Rose en Cincinnati interpretó el himno nacional. El número 14 estaba presente en todas partes, desde las réplicas de las camisetas en las gradas hasta los momentos destacados que se mostraban en la pantalla.

Fue el tipo de esfuerzo total que Rose habría apreciado.

«Esta ciudad era mi papá», dijo Fawn, la hija de Rose.

El equipo había anunciado su plan para homenajear a Rose tras su fallecimiento el otoño pasado.

El shortstop miembro del Salón de la Fama, Barry Larkin, y Eric Davis, quien jugó para Rose cuando éste dirigía a los Reds, compartieron anécdotas sobre su ex manager durante una mesa redonda previa al juego, a la que asistió George Foster, ex compañero de Rose. La familia de Rose realizó el primer pitcheo del juego de Cincinnati contra los Chicago White Sox.

«Jugaba al beisbol con la mayor pasión y el máximo disfrute competitivo posible», dijo el manager de los Rojos, Terry Francona, quien jugó con Rose en Montreal y jugó para él en Cincinnati. «Querías estar en su equipo».

Rose, quien falleció en septiembre a los 83 años, jugó para los Reds en 19 de sus 24 temporadas, ganando dos de sus tres campeonatos de la Serie Mundial con el equipo de su ciudad natal. Su carrera se vio empañada por un escándalo de apuestas que resultó en una suspensión permanente el 23 de agosto de 1989.

Una investigación encargada por las Grandes Ligas de Beisbol concluyó que Rose, 17 veces All-Star y con 4,256 hits, apostó repetidamente por los Rojos como jugador y manager del equipo entre 1985 y 1987, lo que constituye una violación de una antigua regla de la MLB.

El comisionado Rob Manfred anunció el martes que cambiaría la política de la liga sobre la inelegibilidad permanente, afirmando que las suspensiones expirarían con la muerte. Manfred se reunió con Fawn Rose y Jeffrey Lenkov, abogado que representó a Pete Rose, el 17 de diciembre.

Manfred «fue amable y atento», dijo Fawn Rose. «Realmente me dio un foro para hablar de mi padre, no del jugador de beisbol, sino del padre, el abuelo y de lo que realmente significa para la afición de Cincinnati». Pete Rose Jr., quien participó en 11 juegos con Cincinnati en 1997, dijo que se enojó al enterarse de la decisión de Manfred porque no podía llamar a su padre. Pero calificó el cambio como un paso en la dirección correcta.

«Lamento decir esto, pero esto no lo va a traer de vuelta», dijo. «Si hubieran dicho que no lo sacarían de la lista, pero que volvería, bueno, lo traen de vuelta. Pero hoy sólo hay cosas positivas».

Si bien la prohibición de apuestas de Rose lo convirtió en un paria del beisbol, ése nunca fue el caso en una ciudad que se enorgullece de ser la sede del equipo más antiguo de las Grandes Ligas. Era casi universalmente querido en su ciudad natal por su estilo de juego implacable y su conexión con la Gran Maquinaria Roja, los equipos dominantes de los Reds a mediados de la década de 1970.

«Mi papá solía contarme historias de lo duro que jugaba cada vez», dijo el relevista de los Rojos, Brent Suter, oriundo de Cincinnati. «Sabes, nunca se tomaba un descanso, siempre corría a toda velocidad 27 metros, se deslizaba de cabeza, se ensuciaba en cada juego. Era un tipo que personificaba la dureza y el coraje.»

Había largas filas en varias puertas mientras el público llenaba el estadio. Un flujo constante de aficionados se detenía frente a la estatua de Rose para tomarse fotos antes de entrar.

Había una lona negra con el número 14 sobre el montículo mientras los jugadores practicaban bateo.

«Recuerdo su empuje. Las barridas de cabeza. Era una persona sin mucho talento, pero trabajaba muy duro», dijo Bob Wunder, de 65 años, de Dayton.

Wunder expresó su frustración por el momento en que se tomó la decisión de Manfred.

«Es horrible. Deberían haberlo hecho cuando estaba vivo», dijo. «Si yo fuera la familia (de Rose), diría ‘Gracias, pero no gracias’. Me molesta que haya tenido que esperar hasta su fallecimiento».

El cambio en el estatus de Rose lo hace elegible para el Salón de la Fama del Beisbol, un tema delicado desde hace tiempo para sus más fervientes seguidores, pero su incorporación a Cooperstown no está garantizada.

El caso de Rose sería considerado por el comité de la Era Clásica del Beisbol del Salón, que se reunirá para evaluar a los jugadores en diciembre de 2027. Un panel de 10 personas selecciona ocho candidatos para la boleta con la aprobación de la junta del Salón, y el grupo es considerado por 16 miembros en las reuniones de invierno, con un 75 por ciento o más de los votos necesarios.

«Sé que simplifico demasiado las cosas. Pero si Pete no entra como jugador, no hay Salón de la Fama», dijo Francona. «Pero lo entiendo. Hay algunas cosas que… me alegro de no tener que tomar esas decisiones».