Red Sox utilizó siete lanzadores en derrota ante Yankees

Brayan Bello no recibió ninguna advertencia previa del manager de los Boston Red Sox, Alex Cora, de que el final de su apertura en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Americana llegaría con antelación. Con sólo 28 lanzamientos, su salida terminó.

Durante el resto de la noche del miércoles, la puerta del bullpen visitante en el Yankee Stadium se mantuvo abierta, y el consiguiente efecto dominó podría tener importantes implicaciones para la postemporada. Los Red Sox usaron siete lanzadores y, tras perder por 4-3 ante los New York Yankees con la oportunidad de avanzar, podrían necesitar hacer más de lo mismo en el decisivo Juego 3 de la serie el jueves por la noche.

«Estábamos haciendo todo lo posible para llegar a la alta de la novena con un juego empatado», dijo Cora. ​​»Intentábamos ganar ese juego, y no lo logramos».

Boston no anunció un abridor con antelación para el Juego 3, de ser necesario. Cora dijo después del juego que el novato de 23 años Connelly Early, quien ha hecho cuatro aperturas en las Grandes Ligas, sería el elegido.

«Todo se reduce a este juego y estoy emocionado de salir al terreno», dijo Early, quien se enteró de la noticia por el coach de pitcheo Andrew Bailey justo cuando Cora la anunció. «He cumplido con toda mi preparación y me siento muy bien, así que estoy listo para salir y hacerlo».