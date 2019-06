Real Madrid descarta fichaje de Neymar Jr. a causa de sus malos resultados en esta temporada

Neymar, 27 años, ha sido desde hace año y medio objetivo confeso del Real Madrid. El propio Florentino Pérez lo evidenció en la Gala del Balón de Oro celebrada en París el 7 de diciembre de 2017. Pese a que Cristiano acababa de ganar su quinto Ballon D’Or, el presidente dijo en El Larguero que “Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganarlo. El Madrid es un club que da lo que necesita un gran jugador para conseguirlo”. La insinuación fue tan directa que Cristiano se enfadó y a partir de ahí se desarrolló la relación entre ambos con el desenlace ya conocido por todos.



El verano pasado Neymar no dio el paso adelante que esperaba el Real Madrid. Foto: Neymar Jr. oficial, Facebook

Pero el verano pasado Neymar no dio el paso adelante que esperaba el Madrid. Ni un guiño cariñoso, ni una declaración tipo Mbappé. Su silencio enfrió el interés, pero los malos resultados acumulados esta temporada reactivaron de nuevo la ofensiva para seducir al crack brasileño. Pero las encuestas privadas encargadas por el club fueron desanimando a la cúpula, dado que en todas ellas Mbappé barre a Ney. A ello se han unido en las últimas semanas los problemas extradeportivos que han perjudicado notablemente la imagen del jugador. Su agresión a un aficionado tras perder la final de Copa de Francia, su bronca con los jóvenes del vestuario del PSG y la acusación de violación por parte de una modelo brasileña. Y encima sus numerosas lesiones de estos dos últimos años. Todo ha dibujado un NO a Neymar, a pesar de que ayer Benzema se hiciese una foto con él al coincidir de vacaciones en Los Ángeles. Eso no cambia nada.

Fuente: Sin Embargo