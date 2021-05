Ranking ATP: Medvedev pasó a Nadal y es N°2

Hace dos meses, Daniil Medvedev desplazó a Rafael Nadal como N°2 del mundo, llegando así a su posición más alta en el ranking de la ATP. Este lunes, el ruso volvió a pasar al español, quien lo había superado el mes pasado, siendo un cambio clave de cara a la preclasificación para Roland Garros.

Finalista del Abierto de Australia en febrero, al mes siguiente Medvedev se dio el gran gusto de alcanzar el N°2 de la clasificación. Se mantuvo poco más de un mes allí, detrás del serbio Novak Djokovic, el cómodo líder ATP, hasta que Nadal se coronó en abril en Barcelona y recuperó el sitio de escolta.

En el Masters 1000 de Madrid, el ruso cayó rápido, ante el chileno Cristian Garin, pero logró subir otra vez a la segunda plaza del ranking mundial ya que el español cayó en cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev, finalmente campeón de ese torneo.

Ahora bien, esta modificación le hace perder a Nadal mucho más que un puesto en concreto, ya que, más allá de lo que ocurra en el Masters 1000 de Roma y en las siguientes semanas, ya no podrá llegar a jugar Roland Garros como N°2 de la lista. Por los cambios del sistema, defiende el título de Roma 2019 y no podrá sumar más, siempre y cuando no decida pedir una invitación e ir a otro torneo antes de París.

Eso le implica al 13 veces campeón parisino el riesgo de ser tercero y poder cruzarse con Djokovic en una potencial semifinal. Si no hay cambio de plan en el equipo de Nadal, llegará siendo N°3 al segundo Grand Slam del año.

Así, Nadal no evitaría al serbio hasta la final y puede tocarse entonces, según el veredicto del sorteo, en semifinales. Igual resta tiempo para la cita de París, pero este cambio en el listado ya provoca una especulación que se hacen muchos en el ambiente del tenis.

Entre los latinoamericanos, el argentino Diego Schwartzman sigue como líder, pero cedió un puesto, ya que el italiano Matteo Berrettini, finalista en Madrid, le quitó el 9° lugar.

Por su parte, Garin, cuartofinalista en la capital española, recuperó otros tres ubicaciones en la lista mundial y ahora se ubica N°22.

RANKING MUNDIAL DE LA ATP:

1. Novak Djokovic (SRB) (=) 11.463 puntos

2. Daniil Medvedev (RUS) (+1) 9.780

3. Rafael Nadal (ESP) (-1) 9.630

4. Dominic Thiem (AUT) (=) 8.365

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) (=) 7.610

6. Alexander Zverev (GER) (=) 6.945

7. Andrey Rublev (RUS) (=) 6.000

8. Roger Federer (SUI) (=) 5.785

9. Matteo Berrettini (ITA) (+1) 4.048

10. Diego Schwartzman (ARG) (-1) 3.765

LOS OTROS LATINOAMERICANOS EN EL TOP 100:

22. Cristian Garin (CHI) (+3) 2.350

58. Guido Pella (ARG) (-3) 1.119

64. Federico Delbonis (ARG) (+13) 1.036

79. Thiago Monteiro (BRA) (-1) 936

91. Federico Coria (ARG) (=) 843

98. Juan Ignacio Londero (ARG) (+1) 803