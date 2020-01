Rafa Nadal lidera el cartel del Abierto Mexicano

El director del Abierto Mexicano de Tenis, Raúl Zurutuza, presentó a los participantes para la edición de este año. Entre ellos, destaca el regreso del español, Rafael Nadal, número uno del mundo en el ranking de la ATP, quien competirá por quinta ocasión en el torneo.

Además de Nadal, el certamen contará con otros dos tenistas del top ten, el número siete Alexander Zverev (Alemania) y el octavo, Matteo Berrettini (Italia), así como el campeón defensor Nick Kyrgios (Australia).

“Yo no sé si es más importante por su tenis o por lo que hace afuera de la cancha. Está muy bien portadito ahorita, no lleva ningún warning, no ha roto raquetas, entonces yo creo que va a venir con una estrellita en la frente”, opinó Zurutuza sobre la presencia del australiano Kyrgios.

El evento se llevará a cabo del 24 al 29 de febrero en la ciudad de Acapulco, sede desde el año 2001.

EL CUADRO COMPLETO:

Mujeres:

Madison Keys

Slone Stephens

Rebeca Peterson

Yafan Wang.

Marie Bouzkova

Fiona Ferro

Lauren Davis

Tamara zidansek

Lin ZHU

Christina Mchale

Shelby Rogers

Danka Kovinic,

Tatjana Maria,

Nina Stojanovic,

Katie Boulter,

Kateryna Bondarenko,

Sara Sorribes Tormo,

Arantxa Rus,

Anastasia

Kateryna Kozlova

Anna Karolina Schmiedlova,

Hombres:

Rafael Nadal,España

Alexander Zverev, Alemania.

Matteo Berrettini, Italia.

Kevin Anderson, Sudáfrica.

Stan Wawrinka, Suiza.

Grigor Dimitrov, Bulgaria.

John Isner, Usa.

Alex de Miñaur, Australia.

Felix Auger Aliassime. Canadá.

Lucas Pouille, Francia

Nick Kyrgios. Australia.

Dusan Lajovic. Serbia

Taylor Fritz, USA.

Reilly Opelka. USA

Adrián Mannarino. Francia

John Millman. Australia

Radu Albot. Moldova

Frances Tiafoe. USA

Miomir Kecmanovic. Serbia

Ugo Humbert. Francia

Feliciano López. España

Pablo Andujar. España

Jordan Thompson. Australia.