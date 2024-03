Rafa Márquez hace del Barça Athletic un equipo invencible

Han pasado ya dos meses desde que Xavi Hernández anunció su marcha de Can Barça. Parecía ser un secreto a voces, pero lo que muchos pensaban era que no sería él quien diese el paso de tomar aquella decisión. Fue el 27 de enero cuando el Barcelona perdió frente al Villarreal, y desde entonces el primer equipo azulgrana no ha perdido ningún encuentro.

El Barça B también está en muy buena forma. El pasado domingo, en el partido frente al Cornellà, el segundo equipo culé venció por 1-0 con muchos juveniles. El equipo de Rafa Márquez tiene varios futbolistas que se han concentrado con sus selecciones en esta fecha FIFA. Curioso en un equipo de Primera RFEF, pero no deja de ser el Barcelona, un club que saca a muchas ‘joyas’ jóvenes de La Masia.

Los equipos de Xavi y Márquez, imparables

Hace ya dos meses que el Barça no pierde un sólo partido. Tras la ‘manita’ del equipo groguet en Montjuic, Xavi anunció su marcha en verano, y parece ser que eso ha despertado el espíritu competitivo y motivacional de sus jugadores. Hasta el técnico de Terrassa ha dicho en alguna ocasión que su mensaje fue necesario y positivo para que el equipo reaccionara.

Así fue, y de momento ha logrado cosas importantes: clasificarse a cuartos de Champions League, vencer al Atlético de Madrid y colocarse segundo en la clasificación de LaLiga más de 20 jornadas después. El equipo dirigido por Rafa Márquez está también en su mejor momento. El último triunfo frente al Cornellà significó un antes y un después. La prueba definitiva para confirmar que el conjunto barcelonés puede ser claro candidato a ascender a Segunda división. Pues bien, los culés ocupan la segunda plaza del grupo 1 de la Primera RFEF, a un punto del líder, el Depor.

Son siete victorias y tres empates del primer equipo desde el anuncio de Xavi. Por su parte, la buena dinámica de los de Márquez es incluso mejor: ocho triunfos y dos empates en los últimos diez compromisos. Esta es la mejor racha de la temporada.

Las ‘perlas’ convocadas con sus selecciones

Pau Cubarsí, Héctor Fort, Lamine Yamal, Mikayil Faye, Jaume Cuéllar, Marc Guiu, Marc Bernal, Diego Kochen y Noah Darvich son los jugadores que no tienen ficha del primer equipo del Barça y han ido convocados con sus respectivas selecciones. No todos con la absoluta: Marc Guiu y Héctor Fort fueron convocados con España sub21, Marc Bernal con la sub17, Diego Kochen con la sub19 de Estados Unidos y Noah Darvich juega con la sub18 de Alemania.