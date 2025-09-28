Rafa Márquez estuvo en Brasil vs México del Mundial Sub-20

Rafael Márquez, asistente de Javier Aguirre en la Selección Mexicana acudió al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile para ver el duelo entre Brasil y el Tri del Mundial Sub-20.

El Káiser, quien tomará las riendas del combinado tricolor después de la Copa del Mundo 2026, se dio cita en el duelo contra Brasil para ver a prospectos mexicanos, entre los que se encuentran Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel.

En el Julio Martínez Prádanos también estuvieron Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional Mayor Varonil e Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

Los próximos rivales del Tri en el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana fue colocada en el Grupo de la Muerte (sector C), donde también están España, Marruecos y la mencionada Brasil.

Después de enfrentarse al combinado sudamericano, estos serán los próximos partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial Sub-20:

España vs México – miércoles 1 de octubre a las 14:00 horas – transmisión en Nu9ve, TUDN y ViX

México vs Marruecos – sábado 4 de octubre a las 14:00 horas – transmisión en Nu9ve, TUDN y ViX

