Rachael Ostovich teme ser despedida de UFC

Rachael Ostovich (4–5) va camino de verse las caras con Gina Mazany (6-4) este sábado en UFC Vegas 15. Lo hace en el peor momento de su carrera en lo que ha resultados se refiere ya que por primera vez tiene una racha de dos derrotas. Por eso teme que si le suma una tercera en su siguiente visita al octágono pueda ser despedida de UFC.

Anteriormente, la luchadora hawaiana comentó que de perder consideraría retirarse de las artes marciales mixtas. Más recientemente, durante el día de medios camino al evento (vía MMA Junkie), dijo lo siguiente:

«Mi plan es quedarme en las MMA y en UFC. No estoy diciendo que esta vaya a ser mi última pelea, solo creo que otra derrota -tres seguidas- no sería bueno. Sé lo que parece, y he visto a gente ser despedida por menos. Así es cómo veo las cosas.