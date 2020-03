“Quédate en casa y ayudemos a todos los trabajadores de la salud”, pide Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, jugador portugués del Juventus, lanzó un mensaje en sus redes sociales concienciando al mundo a que se quede en sus domicilios y ayuden al personal sanitario que está trabajando en la crisis por el coronavirus.

“En este momento difícil para todo el mundo, agradezcamos las cosas que importan: nuestra salud, nuestra familia, nuestros seres queridos. Quédate en casa y ayudemos a todos los trabajadores de la salud que luchan por salvar vidas”, escribió.

Cristiano Ronaldo está pasando la cuarentena en su país, Portugal, con permiso de su club, el Juventus italiano, donde junto a sus hermanas cuida de su madre Dolores Aveiro que recibió el alta hospitalaria tras sufrir un ictus. Durante el fin de semana fue captado junto a su pareja paseando a sus hijos por las calles de Funchal, respetando las medidas de distancia, en un país donde por el momento las medidas en el estado de alarma son menos estrictas.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter – our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives.🙏🏽❤️🌈 #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2020