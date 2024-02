¿Qué canciones cantó Usher en el Super Bowl LVIII? Así fue el setlist del Halftime Show 2024

¡El Halftime Show del Super Bowl LVIII ha llegado a su fin! La tarde de este domingo, 11 de febrero, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, albergó la 58ª edición del Super Bowl: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers.

Si bien el duelo por el codiciado Vince Lombardi es el evento principal, el show de medio tiempo destaca por ser el momento en el que el juego obtiene mayor audiencia.

Esto se debe a que los no tan fanáticos del deporte sintonizan el partido para ver la presentación de sus artistas favoritos.

Para el Super Bowl LVIII, la NFL y Apple Music – patrocinador oficial del entretiempo – se decantaron por Usher, quien fue el encargado de protagonizar el show de medio tiempo de 2024.

La actuación del multifacético artista de R&B marcó su regreso a los escenarios tras su residencia de 2023 en Las Vegas, Nevada.

El intérprete de ‘Yeah’ rompió récords al conseguir la presentación más larga en la historia del Halftime Show del SB, pero ¿qué canciones tocó? A continuación, la lista completa.

Setlist de Usher en el Halftime Show del SB 2024

A diferencia de presentaciones anteriores, y tal como lo adelantó el oriundo de Dallas, Texas, su performance tuvo una duración de 15 minutos.

Durante este lapso, el cantante trató de encapsular más de tres décadas de trayectoria artística, dando como resultado un espectacular setlist, que si bien contó con sus temas más populares, también cumplió con las expectativas de sus fans más leales.

Te compartimos cuáles fueron todas las canciones que interpretó Usher en el Halftime Show de 2024.

Caught Up

U Don’t Have To Call

Superstar

Love In This Club

My Boo

Confessions Part II

Nice & Slow

Let It Burn

U Gotta It Bad

Bad Girl

OMG

Yeah!

Con información de US AS