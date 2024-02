Pumas goleó a Puebla con doblete del debutante Ali Ávila

Pumas recibió a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario para cerrar con las actividades de la Jornada 6 del Clausura de la Liga MX. Los auriazules golearon 3-0 en casa para sumar tres puntos importantes en este torneo, pues venían de dos empates en las fechas pasadas.

¡Debutante y goleador!

Fue al 77′ cuando Ali Ávila abrió el marcador luego de recibir un pase y rematar el esférico al segundo palo estando dentro del área. En este partido, el mexicano de 20 años sumó sus primeros minutos de este torneo para estrenarse como jugador del conjunto auriazul y como goleador de primera división.

Tan solo seis minutos después, Ali Ávila marcó su doblete para hacer un debut de ensueño con la escuadra dirigida por Gustavo Lema. El delantero recibió un increíble pase de larga distancia para hacer un recorrido y quedar frente a frente con el arquero Jesús Rodríguez, por lo que mandó un potente disparo directo a las redes y poner el 2-0.

En el tiempo de compensación, Guillermo ‘Memote’ Martínez marcó el tercero de la tarde.

Próximos partidos de Pumas en Liga MX

Jornada 7 | Pumas vs. Santos | Domingo 18 de febrero de 2024

Jornada 8 | Chivas vs. Pumas | Sábado 24 de febrero de 2024

Jornada 9 | Atlas vs. Pumas | Miércoles 14 de febrero de 2024

Jornada 10 | Monterrey vs. Pumas | Domingo 3 de marzo de 2024

Próximos partidos de Puebla en Liga MX

Jornada 7 | FC Juárez vs. Puebla | Sábado 17 de febrero de 2024

Jornada 8 | Puebla vs. Querétaro | Viernes 23 de febrero de 2024

Jornada 9 | Puebla vs. Pachuca | Martes 20 de febrero de 2024

Jornada 10 | Atlético de San Luis vs. Puebla | Viernes 1 de marzo de 2024

