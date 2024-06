PSG contesta a Mbappé, jugador de Real Madrid: «No tiene ninguna clase»

El fichaje de Mbappé por Real Madrid ya empieza a dejar ecos. El propio jugador abrió una puerta al conflicto con su anterior club, el PSG, revelando las dificultades por las que le hizo pasar esta temporada, y ya encontró respuesta, pues es el propio club parisino el que responde a la nueva estrella del Real Madrid: «No tiene absolutamente ninguna clase» señalan desde fuentes cercanas al club galo en declaraciones a AFP.

PSG vs Mbappé, empiezan dimes y diretes tras traspaso histórico a Real Madrid

Esa fuente cercana al club se muestra sorprendida por la veracidad que se da, a priori, a esa polémica versión del futbolista: «Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad«, apunta.

Que la relación entre Mbappé y el PSG no había sido buena en esta última temporada era algo que saltaba a la vista. Sus repetidas suplencias en Ligue 1 fueron justificadas por el jugador en unas polémicas declaraciones: «Luis Enrique y Luis Campos me salvaron, sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego».