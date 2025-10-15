Protesta propalestina en partido de la EuroLeague de Basquetbol deja cinco detenidos

Madrid. Las protestas pro palestinas ante los ataques por parte de Israel en Gaza cada vez se extienden más en el mundo del deporte. Una nueva manifestación se registró en el marco del partido de basquetbol entre el Valencia Basket y el Hapoël Tel Aviv israelí, un movimiento que dejó al menos cinco detenidos, informaron las autoridades.

La tensión entre las fuerzas del orden y los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, derivó en la detención de cinco personas, indicó una fuente policial a Afp.

Cientos de personas se congregaron ayer afuera del Roig Arena, donde se disputó a puerta cerrada el partido entre el Valencia Basket y el Hapoël Tel Aviv israelí, correspondiente a la EuroLeague.

Los manifestantes mostraron banderas palestinas y pancartas en las que se podía leer «Boicot a Israel» o «Más de 20 mil niños asesinados», en referencia al genocidio y hambruna cometidos por el gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza.

“No se debería de plantear jugar, es que no se debería permitir que jugaran estos equipos, ni en la Vuelta (de España), ni aquí ni en el futbol, ni en ningún lado, como hicieron con Rusia y como han hecho otras veces (los organismo deportivos internacionales)», dijo Aglaia Montoya, una traductora de 48 años presente en la manifestación.

El club valenciano siguió las recomendaciones de las autoridades al anunciar el martes que el partido de la Euroliga se disputaría a puerta cerrada por «seguridad tanto de aficionados como de trabajadores».

La medida se tomó después de que se registrara a finales de septiembre una protesta en favor de Palestina en la última etapa de la Vuelta de España, una de las máximas competencias del ciclismo internacional, debido a la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

En España, la causa palestina cuenta con gran apoyo popular y las acciones de solidaridad se han multiplicado estas últimas semanas en el mundo del deporte.

Los dos principales sindicatos de España -La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores y Confederación Sindical de Comisiones Obreras-, hicieron también un llamado a una jornada de movilización el miércoles en todo el país para exigir «el final del genocidio que pretende exterminar al pueblo palestino».