Problema personal aleja a Alex Vesia de la Serie Mundial

Alex Vesia, uno de los relevistas de mayor confiabilidad de Los Ángeles Dodgers, está lidiando con un asunto personal que pone en duda su disponibilidad para la Serie Mundial.

En un comunicado emitido el jueves, los Dodgers informaron que Vesia «se encuentra fuera del equipo mientras él y su esposa Kayla afrontan un asunto familiar profundamente personal».

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, no ofreció más detalles al hablar con la prensa momentos después del anuncio, aunque añadió que el equipo está «en proceso de intentar cubrir su puesto en el roster» antes del juego contra los Toronto Blue Jays.

Los rosters de la Serie Mundial deben entregarse antes de las 10:00 horas, tiempo del Este, del viernes, día del primer juego en el Rogers Centre. Sin embargo, las Grandes Ligas también tienen una lista de emergencias médicas familiares que requiere un mínimo de tres días y un máximo de siete días fuera del roster. Si los Dodgers utilizan esa designación con Vesia, técnicamente podría regresar para el Juego 3 en el Dodger Stadium.

Vesia fue uno de los pocos elementos fuertes de un bullpen tambaleante esta temporada, registrando una efectividad de 3.02 y un WHIP de 0.99 con 80 ponches y 22 bases por bolas en 59.2 entradas. Y a lo largo de los playoffs, Vesia, zurdo de 29 años en su sexta temporada, ha sido la opción más confiable de Roberts para los últimos juegos, aparte del diestro Blake Treinen y el abridor convertido en cerrador Roki Sasaki.