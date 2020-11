Preocupa salud de Messi; volvió a vomitar en pleno juego

“No sé bien qué es. Me hice miles de estudios. A veces me pasa antes del partido. Me cogen arcadas, termino casi vomitando y se me pasa”, así describió Messi su problema de salud que por años lo ha aquejado y una vez más el argentino se vio afectado por sus ya conocidas arcadas, vómitos y malestares en pleno juego entre la Albiceleste y Paraguay por la Fecha 3 de las eliminatorias de Conmebol.

ℹ️⚽ Messi volvió a mostrar con Argentina algunos problemas estomacales: en su país no se habla de otra cosa (con permiso de Maradona)https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/Es88GItuPI — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) November 13, 2020

Antes del juego, en la entrada en calor y luego en la ceremonia de los himnos nacionales, Messi tuvo ganas de vomitar y ya se había agachado un par de veces para recuperar aire.

En un seguimiento especial que le hizo la TV española, el #10 no estuvo al al 100% ante los guaranís, amagó con vomitar hasta en 4 ocasiones durante los 90 minutos a tal grado que el cuerpo médico le dio una pastilla en el primer tiempo.

Durante toda su carrera se ha visto en distintas oportunidad al delantero del Barcelona con problemas estomacales, mismos que por años se ha tratado de analizar y hasta la fecha no ha tenido un diagnostico.