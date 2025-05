Posible expansión de la Liga MX, franquicias costarían entre 40 y 50 MDD

En la próxima junta de dueños del futbol mexicano se pondrá sobre la mesa la posibilidad real de que se expanda el número de equipos en la Liga MX, con la posible venta de dos nuevas franquicias.

De acuerdo con información revelada en La Última Palabra, este será uno de los tópicos en la próxima junta de dueños, donde se discutirá la viabilidad de ofrecerle esta alternativa a las escuadras que estén certificadas para ascender.

De momento, se entiende que sólo UdeG, último campeón de la Liga de Expansión, y Atlante, son los únicos equipos del circuito de plata que cumplen con el libro de cargos para la certificación.

“Este año hay una probabilidad alta de que expandan a los equipos de Primera División. Este lunes en la junta de dueños se va a hablar del tema de subir dos equipos, ojo, pero sería vía pago.

“Los equipos certificados, se va a poner sobre la mesa de que los dos certificados (UdeG y Atlante) suban a la Primera División pagando una franquicia de entre 40 y 50 millones de dólares”, reveló Gustavo Mendoza en La Última Palabra.

¡LIGA MX BUSCARÍA LLEGAR A 22 EQUIPOS!

La mesa de La Última Palabra reveló que la intención de la Liga MX es llegar a 22 equipos e irse acercando al modelo que maneja la MLS, que ha ido aumentando de franquicias cada año.

“No estoy a favor de la Federación, soy su principal crítico, pero a los equipos de la Liga de Expansión les dieron un libro de cargos y les dijeron: ‘si te quieres certificar, tienes que tener un estadio para tantos aficionados, sus fuerzas básicas, todo esto’, les dieron dinero para que cumplieran eso.

“Otra cosa muy delicada, por lo que están haciendo todo esto es porque el dinero que se movía en la Liga de Expansión no sabía, no se podía comprobar al 100 por ciento de dónde venía. Yo lo que veo es que el dinero que les dieron no todo lo pusieron para la certificación. No habrá descenso, van a buscar una expansión en la liga MX, el ideal es que lleguen a 22 equipos, más o menos como en la MLS”, sentenció.

Con información de FoxSports